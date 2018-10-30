Антон Алиханов подписал постановление об изъятии 500 земельных участков под строительство Приморского кольца

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-30T17:21:24+03:00

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23 октября губернатор Антон Алиханов подписал постановление правительства Калининградской области № 631 «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Калининградской области». В документе говорится, что изъятие проводится для реконструкции второй очереди Приморского кольца, также там дается рекомендация агентству по имуществу Калининградской области направить уведомления собственникам этих участков и заключить с ними соглашения.

Всего в списке, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, 500 земельных участков. Некоторые из них принадлежат собственникам садовых товариществ «Нептун», «Радуга», «40 лет победы», «Золотой петушок», «Дружба-2», а на некоторых (например, в поселке Совхозный) расположены многоквартирные жилые дома.

Изъятие земельных участков предполагает выплату компенсаций собственникам из средств областного бюджета. Полный список участков опубликован тут.