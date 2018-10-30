В Калининградской области выросли цены на бензин, сигареты и лекарства

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-30T17:37:01+03:00

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Цены на непродовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2018 года выросли на 3,2 процента. Такие данные приводит территориальное управление Росстата.

Наиболее существенно в регионе подорожало топливо – на 12,4%, табачные изделия – на 9,7% и печатные издания – на 8,3%. Лекарства выросли в цене на 5,7%, ткани – на 5%.

Стройматериалы в области, по данным Росстата, подорожали на 3,1%, моющие и чистящие средства, бельевой трикотаж – на 2,5%. Чулочно-носочные изделия выросли в цене на 1,6%, парфюмерно-косметические товары – на 1,1%.

На 5,8% снизились цены на обувь, инструменты и оборудование. Также подешевели часы и средства связи – на 4,1%, а также одежда – на 2,3%.

Бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 подорожал на 8,0%, 8,4 % и 6,9% соответственно, дизельное топливо – на 10,9%.