2018-10-30T17:58:28+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области изъяли и уничтожили 300 кг «санкционки»

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградской области продолжается нещадная борьба с незаконным оборотом запрещенной подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, с начала года сотрудники ведомства провели 13 рейдов по выявлению запрещенных продуктов. Всего было изъято более 300 килограммов «санкционки».

Все изъятая продукция была уничтожена, заверили в Россельхознадзоре.

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