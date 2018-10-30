С начала года в Калининградской области изъяли и уничтожили 300 кг «санкционки»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-30T17:58:28+03:00

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В Калининградской области продолжается нещадная борьба с незаконным оборотом запрещенной подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, с начала года сотрудники ведомства провели 13 рейдов по выявлению запрещенных продуктов. Всего было изъято более 300 килограммов «санкционки».

Все изъятая продукция была уничтожена, заверили в Россельхознадзоре.