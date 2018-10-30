Калининградка отсудила 250 тысяч рублей за нарушение сроков долевого строительства
В Светлом суд взыскал с застройщика компенсацию за нарушение сроков строительства жилого дома. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.
В апреле 2017 года калининградка заключила с ООО «Паркплэйс» договор участия в долевом строительстве жилого дома на улице Тенистая аллея в областном центре. Застройщик должен был передать квартиру до 1 января этого года, однако свои обязательства не выполнил.
Суд установил, что застройщик не исполнил свои обязательства по своевременной передаче квартиры и взыскал с неустойку в размере 162 213 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда - 5 000 рублей и штраф - 83 606 рублей 75 копеек.