2018-10-30T18:29:12+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке на пожертвования установили смотровые стекла в вольере выдры

Неравнодушные горожане собрали больше 33 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский зоопарк
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В Калининградском зоопарке обновление – в вольере для выдры установили современные смотровые стекла. Деньги на них пожертвовали посетители зоопарка.

Как сообщает пресс-служба учреждения в соцсетях, сбор средств вели больше года. Всего удалось собрать 33 733 рубля. На эти деньги закупили стекла и провели их установку в вольере выдры по имени Карибо.

- Это та самая выдра, которую удалось спасти из охотничьего капкана ценой одной из четырех лап, - отметили в зоопарке.

Совсем скоро выдру заселят в новый остекленный дом, расположенный неподалеку от пингвинника.

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