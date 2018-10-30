2018-10-30T18:43:04+03:00
Общество

Строительство велодорожки на Куршской косе начнется в 2020 году

Такое решение было принято на совещании у Ольги Голодец
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Национальному парку «Куршская коса» выделят средства на проектирование велодорожки по территории парка. Об этом в Инстаграм сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Такое решение сегодня принято на совещании у заместителя председателя правительства России Ольги Юрьевны Голодец. Начать строительство дорожки сможем уже в 2020 году», - написал губернатор.

По словам Антона Алиханова, деньги на проектирование велодорожки выделят в этом году.

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