Строительство велодорожки на Куршской косе начнется в 2020 году
Такое решение было принято на совещании у Ольги Голодец
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Национальному парку «Куршская коса» выделят средства на проектирование велодорожки по территории парка. Об этом в Инстаграм сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Такое решение сегодня принято на совещании у заместителя председателя правительства России Ольги Юрьевны Голодец. Начать строительство дорожки сможем уже в 2020 году», - написал губернатор.
По словам Антона Алиханова, деньги на проектирование велодорожки выделят в этом году.