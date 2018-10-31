На границе в Советске у гражданина Литвы конфисковали автомобиль

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-31T10:50:36+03:00

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На границе в Советске задержали гражданина Литвы на легковом авто «Peugeot 307» с литовскими номерами. Мужчина собирался выехать с территории Калининградской области.

Однако, как выяснилось, срок временного ввоза машины истек. Это стало понятно после изучения документов.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, по факту невывоза с территории ЕАЭС временно ввезенного авто для личного пользования в отношении литовского гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.

Автомобиль был изъят.

Таможня напоминает, что иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 1 год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.