В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-31T10:52:49+03:00

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В Калининграде до 13 часов не будет света на пяти улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации. Подача электроэнергии приостановлена на ул. л-та Катина 8аб, 10, ул. Спортивная 1-9, 2-8, 12-16, 20-24, ул. Чернышевского 72а-76а, 80-84 79-83, 91-101, ул. Чкалова 5а, 7а (центр мед. и соц. реабилитации УФСИН), 21а, пр. Мира 132а.

До 16 часов света не будет на Люблинское шоссе 6, пр-т Советский 285, снт «40 лет Победы», снт «Космос-2».

Подачу холодной воды для ремонтных работ на сетях до 17 часов планируется отключить в дома по ул. Художественная 1-7, 2-12, ул. Воздушная 53-85, 66аб, 70-76, ул. Бассейная 35а (котельная), ул. Коммунистическая 48а-г.