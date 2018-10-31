Калининградский Минсельхоз назвал лучших производителей картофеля и овощей

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-31T10:59:42+03:00

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В Калининградской области подвели предварительные итоги 2018 года.

По производству картофеля среди сельскохозяйственных организаций лучшим признано ООО «Балтийские семена» в Славском городском округе. Валовой сбор картофеля там составил 9 966 тонн при средней урожайности 380 центнеров с гектара. Лучшим среди крестьянских фермерских хозяйств, производящих картофель, стало КФХ Виктора Лучкова в Гурьевском округе. Валовой сбор картофеля составил 5 тысяч тонн при средней урожайности 250 центнеров с гектара.

Первое место среди сельхозорганизаций, выращивающих овощи открытого грунта, получило ООО «Наш край» в Багратионовском округе. Валовой сбор овощей составил 2 069 тонн при средней урожайности 323 центнера с гектара. Лучшим производителем овощей среди крестьянских фермерских хозяйств стало КФХ Светланы Обердерфер в Гурьевском округе. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 854 тонны при средней урожайности 267 центнеров с гектара.

Среди хозяйств по производству овощей закрытого грунта отмечено ООО «Орбита-Агро», которое произвело 644 тонны огурцов и томатов при средней урожайности 23 кг с квадратного метра.