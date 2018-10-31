2018-10-31T11:01:41+03:00
Происшествия

В квартире у жителя Люблино загорелся телевизор

Пожарные потушили распространяющийся огонь
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник 30 октября случился пожар в пятиэтажном панельном доме в поселке Люблино под Светлым.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на пятом этаже дома в квартире горел диван, телевизор и тумба. Огонь успел охватить площадь в 5 квадратных метров, прежде чем его потушили.

На место выезжали пожарные расчеты двух местных пожарно-спасательных частей.

Квартира оказалась закопчена. К счастью, обошлось без пострадавших.

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