В квартире у жителя Люблино загорелся телевизор
Пожарные потушили распространяющийся огонь
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник 30 октября случился пожар в пятиэтажном панельном доме в поселке Люблино под Светлым.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на пятом этаже дома в квартире горел диван, телевизор и тумба. Огонь успел охватить площадь в 5 квадратных метров, прежде чем его потушили.
На место выезжали пожарные расчеты двух местных пожарно-спасательных частей.
Квартира оказалась закопчена. К счастью, обошлось без пострадавших.