2018-10-31T11:06:18+03:00
Общество

На ул. Молодой Гвардии двое мужчин разбирали автомобиль на запчасти

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали двоих парней, которые разбирали припаркованный автомобиль на запчасти. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Молодой Гвардии. Сотрудники ГИБДД при обследовании территории заметили мужчин, которые снимали запчасти с машины. Правоохранители остановили подозрительных мужчин, проверили документы и установили, что автомобиль им не принадлежит.

22-летний и 24-летнийкалинниградцы успели снять передние фары, а так же другие запчасти. На место вызвали следственно-оперативную группу, по факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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