Все детские поликлиники Калининграда объединят в одну

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-31T12:29:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Все детские поликлиники Калининграда будут объединены в одну – городскую детскую поликлинику. Соответствующее решение приняло региональное правительство, сообщил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. Также городская больница №1, в составе которой находится поликлиника пос. А. Космодемьянского, а также Дом сестринского ухода будет присоединена к Городской больнице №2.

- Это не первый опыт, процесс объединения уже идет, и он необходим, чтобы объединить все кадровые и материально-технические ресурсы и максимально эффективно их использовать, – пояснил министр. – Такая реорганизация позволит максимально увеличить перечень оказываемых услуг, в том числе таких, как паллиативная. Будет открыто отделение гериатрии по оказанию помощь людям старшего поколения. Новым для регионе станет создание отделения – так называемой «службы боли» – для снятия у пациентов хронического болевого синдрома, - сказал министр здравоохранения.

Кравченко добавил, что реорганизация также поможет нивелировать остроту кадровой проблемы: специалисты смогут вести прием в нескольких филиалах, административно не выходя за пределы одного лечебного учреждения. Также преобразования позволят проходить исследования на оборудовании одной больницы пациентам другой, в которой нет такой аппаратуры.