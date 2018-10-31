В Советске планируют наладить промышленное выращивание грибов

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-31T11:22:42+03:00

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Группа компаний Vi i nai планирует наладить промышленное выращивание грибов в Советске, а также расширить действующее производство, что позволит создать 290 дополнительных рабочих мест. Об этом сообащет пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

- Со своей стороны Корпорация развития окажет всемерное содействие в решении административных вопросов, ситуаций, которые каким-либо образом затягивают реализацию важных для экономики этой части региона проектов, - сказал гендиректор Корпорации Андрей Толмачев.

Сейчас площадь промышленной зоны в Советске составляет около 80 га. После введения в строй Талаховской ГЭС, действующие и потенциальные потребители имеют в распоряжении 156 МВт свободных электрических мощностей.