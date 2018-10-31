На окраине Калининграда автобус сбил 80-летнего велосипедиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник утром в ДТП пострадал 80-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Валентины Терешковой. Водитель «Сетра» при проезде перекрестка сбил пожилого велосипедиста. При падении велосипед отлетел на проезжую часть и на него наехал «Мерседес».
В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.