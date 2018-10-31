2018-10-31T11:56:39+03:00
Общество

На окраине Калининграда автобус сбил 80-летнего велосипедиста

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде во вторник утром в ДТП пострадал 80-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Валентины Терешковой. Водитель «Сетра» при проезде перекрестка сбил пожилого велосипедиста. При падении велосипед отлетел на проезжую часть и на него наехал «Мерседес».

В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24