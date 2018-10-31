В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали машину с тремя ящиками контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-31T11:57:24+03:00

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На улице Узловой в Калининграде около дома №9 инспекторы ГИБДД остановили «Хонду», водитель которой нарушил Правила дорожного движения.

При составлении протокола полицейские обратили внимание на ящики с алкоголем, которые находились в салоне. Всего в машине было 60 бутылок, на них отсутствовали акцизные марки, однако водитель не смог объяснить происхождение

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля и алкоголь был доставлен в ОМВД по Московскому району, по данному факту проводится проверка.