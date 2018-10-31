В Светлом «Опель» сбил 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-31T11:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за сутки зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Нарвской в Калининграде водитель «Рено» сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

Вечером в Светлом водитель «Опеля» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Она получила телесные повреждения.