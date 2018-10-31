В Светлом «Опель» сбил 8-летнюю девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области за сутки зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Нарвской в Калининграде водитель «Рено» сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
Вечером в Светлом водитель «Опеля» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Она получила телесные повреждения.