Соцсети: с пляжа Янтарного смыло весь песок

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-31T12:08:59+03:00

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Это не катастрофа, но явление весьма неприятное. Как написала жительница Калининграда Валентина Зверькова на своей странице в Фейсбуке, с пляжа в Янтарном, самого широкого пляжа в Калининградской области, смыло весь песок. В качестве доказательства Валентина прикрепила несколько фотографий: действительно, там, где летом были песчаные барханы, сейчас галька.

- Три дня шторма дали о себе знать, - говорят специалисты. - Но ничего страшного: к следующему купальному сезону песок снова намоет.

Справедливости ради надо сказать, что в другом месте Янтарного - напротив парка Беккера - песком засыпало деревянный променад. Так что где-то уходит, а где-то приходит. Природа.