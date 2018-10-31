В Калининграде на улице Баранова уложили тактильную плитку на разбитый тротуар

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-31T12:39:35+03:00

Тактильная плитка виднеется в конце этого тротуара Фото: Иван МАРКОВ

Прохожие удивились, как слабовидящие пешеходы отличат ее от обычной тротуарной плитки

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29 октября калининградец Николай Троневский прошел по улице Баранова и заметил, что на разбитых тротуарах зачем-то положили тактильную плитку.

- Тот случай, когда тактильная плитка, ровнее тротуарной плитки, - написал Троневский, приложив короткий видеоролик и фотографии.

Также Троневский задумался, кто выделяет деньги на подобные работы, а также принимает результат их выполнения.

В мэрии города «Комсомолке» дали короткий комментарий по поводу тактильной плитки.

- По информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда тактильная плитка на тротуаре по улице Профессора Баранова в районе пешеходного перехода была уложена для обеспечения навигации слабовидящих людей, - сообщили в пресс-службе. - Ремонт тротуара будет выполняться в рамках реконструкции пешеходной зоны по улице Профессора Баранова.