В Калининграде на улице Баранова уложили тактильную плитку на разбитый тротуар
29 октября калининградец Николай Троневский прошел по улице Баранова и заметил, что на разбитых тротуарах зачем-то положили тактильную плитку.
- Тот случай, когда тактильная плитка, ровнее тротуарной плитки, - написал Троневский, приложив короткий видеоролик и фотографии.
Также Троневский задумался, кто выделяет деньги на подобные работы, а также принимает результат их выполнения.
В мэрии города «Комсомолке» дали короткий комментарий по поводу тактильной плитки.
- По информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда тактильная плитка на тротуаре по улице Профессора Баранова в районе пешеходного перехода была уложена для обеспечения навигации слабовидящих людей, - сообщили в пресс-службе. - Ремонт тротуара будет выполняться в рамках реконструкции пешеходной зоны по улице Профессора Баранова.