Спортшколе Советска купили микроавтобус за 2.3 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-31T12:39:38+03:00

Автомобиль будут использовать для поездок на соревнования

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Спортивная школа Советска получила микроавтобус «Ford» российской сборки, который обошелся бюджету в более чем 2 млн 300 тысяч рублей.

Министерство спорта Калининградской области отмечает, что деньги были выделены из резервного фонда губернатора в виде дотации. Новым авто заменили старую машину «с истекшим сроком эксплуатации».

- Это необходимый атрибут учебно-тренировочного процесса, позволяющий нашим атлетам принимать участие в соревнованиях на территории всего региона. Как межрайонных, так и всероссийских с международными. Машина отвечает требованиям безопасности, вмещает 17 человек и водителя, - сказал директор спортивной школы Советска Игорь Кравченко.

В минспорта отметили, что в школе функционирует 6 отделений, в которых подготовку проходят свыше 500 детей. обучаются баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, легкой атлетике и греко-римской борьбе.