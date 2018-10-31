Под Калининградом личный автомобиль районного главы попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-31T12:53:10+03:00

На содержание внедорожника из казны было потрачено больше полумиллиона рублей

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В не очень приятную историю попал глава администрации Гурьевского района Сергей Подольский. Региональное Управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, связанному с личным автомобилем районного руководителя.

Как предварительно установлено, Подольский безвозмездно передал одному из муниципальных учреждений свою «Тойоту Ленд Круизер 200». Техническое обслуживание престижной иномарки производилось из средств муниципального бюджета. При этом для нужд Гурьевского городского округа мощный внедорожник почему-то не использовался. Зато содержание машины в итоге обошлось местному бюджету в сумму свыше полумиллиона рублей. Правда, говорят, что после того как этим заинтересовалась прокуратура, Подольский поспешил компенсировать районной казне все понесенные затраты.

- Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего, - подчеркнули в УСКР по Калининградской области. – Обвинение пока никому не предъявлено.

Санкции части 1 статьи 285 УК РФ, которая фигурирует в документах, грозят виновным штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до полугода, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.