Власти согласовали с Минспорта РФ бизнес-план использования «Стадиона Калининград»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-31T13:31:15+03:00

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Правительство Калининградской области согласовала в министерстве спорта РФ бизнес-план использования «Стадиона Калининград». Об этом, как пишет «ТАСС», сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, сейчас региональные власти ведут переговоры о получении в собственность стадиона к январю2019 года.

- Мы сейчас с Минспорта работаем, чтобы чуть раньше его забрать, есть такая возможность сделать это не в мае следующего года, а в январе. Как только забираем стадион себе - начинаем уже работу по бизнес-плану и развивать его, - сказал Алиханов.

Он отметил, что главной задачей после получения объекта в собственность станет работа с командой.

- Конечно, очень важно - это команда, хорошо играющая команда. У нас были определенные трудности с точки зрения финансирования, которые отразились там на моральном климате, но мы эти проблемы решаем за счет спонсоров и отчасти за счет нашего регионального бюджета, - пояснил губернатор. Он добавил, что на следующий год регион получит специальное оборудование для защиты поля, чтобы было возможно на стадионе проводить концерты и другие крупные мероприятия.