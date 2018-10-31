Калининградец отбивался от грабителей, пока те не достали нож

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-31T13:31:01+03:00

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Темным октябрьским вечером на улице Полоцкой в Калининграде к прохожему подвалили двое незнакомцев и нагло потребовали отдать им деньги и вещи. Горожанин оказался не робкого десятка и поначалу оказывал грабителям достойное сопротивление. Но когда один из негодяев выхватил нож, мужчина благоразумно решил не испытывать судьбу.

Как потом сообщил потерпевший сотрудникам ОМВД России по Московскому району, добычей преступников стала его борсетка с банковскими картами, документами и двумя мобильными телефонами. Оперативники Управления угрозыска помогли районным коллегам установить личности подозреваемых и задержать их. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, у ранее судимых 29-летнего мужчины и его 24-летнего подельника была обнаружена часть похищенного.

За совершенный разбой уголовникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. А то и больше, если будет выявлена их причастность к другим аналогичным преступлениям.