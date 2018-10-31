На улице Коммунистической в Калининграде собаки напали на школьника

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-31T13:34:39+03:00

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Инцидент произошел днем во вторник. О случившемся «Комсомолке» рассказала калининградка, которая в этот момент вела в школу детей.

- Впереди, на противоположной стороне улицы шел мальчик, на вид - класс четвертый -пятый, - сообщила девушка. - Он поравнялся с открытыми воротами бывшей воинской части, потом вдруг закричал и бросился через дорогу. Из ворот тут же выскочили два огромных пса. Они догнали этого мальчишку и повалили на землю. Хорошо, что рядом проезжала машина. Водитель засигналил, свернул на тротуар, потом вышел и отбил ребенка у собак. Те убежали обратно за забор воинской части. Мальчик, конечно, выглядел очень испуганным. Водитель сказал, собаки успели его покусать, но насколько сильно, не знаю.

Обращались ли родители пострадавшего школьника а медицинской помощью, пока неизвестно. Сегодня утром корреспонденты «Комсомолки» тоже застали ворота бывшей части полностью открытыми. То, что по территории бегают собаки, охранник подтвердил, но заявил, что это бродячие псы, которых он тоже «гоняет палкой».

Напомним, последний громкий случай нападения собак произошел всего месяц назад. Во дворе дома на улице Невского бездомный пес покусал 9-летнюю девочку. Всего, по оценкам специалистов, в Калининграде насчитывается больше пяти тысяч бродячих животных.