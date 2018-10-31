Проектно-сметная документация для велодорожки на Куршской косе обойдется в 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-31T13:53:21+03:00

Исполнить договор планируют в 2019 году

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Работа над проектом велосипедной трассы длиной 56 километров в национальном парке «Куршская коса» начнется уже в этом году. В ближайшее время на счет нацпарка из федерального бюджета поступят 12 млн рублей аванса.

Как сообщает пресс-служба национального парка, полная сумма, необходимая на разработку проектно-сметной документации, прохождение экологической и строительной экспертиз, составляет около 40 млн рублей.

Закупка услуги будет произведена конкурентным способом, исполнить договор планируется в 2019 г.

Руководство «Куршской косы» отмечает, что ранее средства на проектирование велодорожки были предусмотрены в федеральной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Калининградской области», но этот пункт был исключен из документа. В настоящее время необходимая сумма выделена из федерального бюджета по линии Минприроды России.

Решение о создании велодорожки на Куршской косе было принято 30 октября на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

Накануне об этом в Инстаграм сообщил губернатор Антон Алиханов.