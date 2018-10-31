В Калининграде полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя и сигарет

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-31T13:56:25+03:00

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В Ленинградском районе Калининграда обнаружен склад с контрафактным алкоголем и сигаретами. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские изъяли 129 литров алкоголя и 1000 пачек сигарет без акцизных марок. По данному факту проводится проверка, в отношении владельца склада возбуждено административное дело.

По данным полиции, с начала года в регионе прошло 235 рейдов, в ходе которых было изъято более 230 тысяч литров алкоголя и более 500 тысяч сигарет. По этим случая уже возбуждено пять уголовных дел за незаконную предпринимательскую деятельность.