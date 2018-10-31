В Гурьевском районе треснул и обвалился фасад дома, сданного в 2015 году

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-31T14:41:00+03:00

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Во вторник 30 октября в поселке Васильково произошел громкий инцидент с одной из новостроек. Как сообщает в своем фейсбуке калининградец Александр Бахтанов, фасад дома №1 по улице Весенней начал буквально трещать по швам, и с его стен посыпались кирпичи.

- Территорию огородили, на месте работают сотрудники МЧС, - пишет Бахтанов. - Подрядчик квартала, напомним, обанкротился, работы доделывала другая компания. Это новостройки, сданные в 2015 году. Повезло, что хоть кирпичом никого не убило. Горе-строители.

Комментаторы уже отметили, что хрущевки, простоявшие 50 лет, на фоне этих новостроек «просто супер».

Напомним, некоторые калининградские СМИ сообщали еще в 2014 году, что жильцы заселились в этот дом еще без воды и электричества.