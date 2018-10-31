2018-10-31T15:20:23+03:00
Общество

В четверг в Калининграде возможны перебои с электричеством

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 1 ноября, в Калининграде на Прегольской ТЭС пройдут натурные испытания генерирующего оборудования, из-за чего будет снижена надежность электроснабжения потребителей. Также возможны кратковременные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В компании добавили, что натурные испытания выполняются в соответствии с программами ввода в работу оборудования новой Прегольской ТЭС и согласованы с Региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Калининградской области.

Информацию о плановых и аварийных отключениях жители могут круглосуточно получить по телефону «горячей линии» «Янтарьэнерго»: 8 800 775 57 48.

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