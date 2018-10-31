В Калининграде инспекторы ГИБДД обнаружили переполненные автобусы

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-31T15:27:20+03:00

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В Калининградской области продолжаются проверки рейсовых пассажирских автобусов. Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в среду в Калининграде было проверено более двух десятков автобусов.

Так, на Московском проспекте был остановлен автобус, у которого была на несколько месяцев просрочена диагностическая карта. Также были выявлены несколько переполненных автобусов.

- Самым распространенным выявленным нарушением среди водителей за время проведения профилактического мероприятия стала перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, - сообщили в ГИБДД, добавив, что по всем выявленным недостаткам будет принято процессуальное решение.