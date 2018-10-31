Алиханов – о строительстве онкоцентра: Подрядчик уже приступил к устройству площадки

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-31T15:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство онкоцентра в Калининграде начнется в ноябре. Об этом, как пишет «ТАСС», сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, подрядчик – компания «Артель» уже приступил к исследованию территории для строительства.

- Подрядчик уже приступил к устройству площадки, сейчас в силу нашей истории на любой строительной площадке необходимо завершить работы по проверке наличия или отсутствия каких-то взрывоопасных предметов. К конце этой недели будет закончена эта работа, и мы сразу уже возводим забор и начинаем работать, с подрядчиками мы встретились, постоянно с ними в контакте, еженедельно проводим с ними совещания, планерки. Надеюсь, что скоро начнется заливка бетона и всего. Контракт предполагает окончание работ в декабре 2020 года, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним, онкоцентр будет построен в поселке Родники под Калининградом и будет включать поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штат онкоцентра составит 558 человек, в том числе 68 врачей.