На Балтфлот уже прибыло более 200 новобранцев

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-31T16:00:59+03:00

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В соединения и части Балтийского флота в ходе осеннего призыва уже прибыло более 200 новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Все призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование и профессиональный отбор. Всех их обеспечили повседневной формой одежды.

- В ходе мероприятия по отправке молодые люди получили «армейский несессер», банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие и SIM-карту для связи с родными, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Всего в рамках осеннего призыва из Калининграда призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтфлота. Также на службу прибывают команды новобранцев из более чем 20 регионов России – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других.