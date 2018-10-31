2018-10-31T16:40:12+03:00
Общество

В Калининград не пустили 26 тонн свинины из Аргентины

Груз задержан в порту
Александр КАТЕРУША
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В порту Калининграда не разрешили выпуск груза из Аргентины. Сотрудники областного Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе мороженой свинины.

Партия мяса весом свыше 26 тонн ввозили всопровождении ветеринарного сертификата. Однако, как сообщает пресс-служба ведомства, было выявлено несоответствие даты выработки продукции указанной в ветеринарном сертификате, датам выработки, выявленным при досмотре.

Специалисты отправили пробы в абортарию, чтобы убедиться в безопасности мяса.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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