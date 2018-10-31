2018-10-31T17:07:20+03:00
Звезды

Театр «ГЛАС» покажет спектакль о святой Елизавете Романовой

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5 ноября в 18.00 на сцене драмтеатра состоится единственный спектакль Русского духовного театра «ГЛАС» в Калининграде «Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова». (16+)

История жизни и служения людям этой святой, «Белого ангела Москвы», не оставляет равнодушных. Следуя историческим документам, постановщики спектакля создали художественное и музыкальное полотно, в котором есть место для радости, для скорби, и для напряженного молчания. Духовная красота Елизаветы Федоровны склоняла перед ней в почтении головы отъявленных злодеев и убийц.

Эта постановка стала визитной карточкой московского коллектива, которому уже 30 лет. В сентябре этого года театр гастролировал в столице Германии. А в июне этого года он успешно выступал во Франции.

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

ОГРН 1023900595290

г. Калининград, проспект Мира, 4

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