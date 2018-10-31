Министр Ермак отказался танцевать Skibidi в аэропорту «Храброво» для продвижения Калининградской области

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-31T20:30:06+03:00

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Министр культуры и туризма Андрей Ермак отказался участвовать во флэшмобе, захватившем социальные сети и станцевать под песню группы Little Big «Skibidi» в аэропорту «Храброво».

Об этом он сам рассказал на заседании совета по туризму в среду 31 октября.

- Мне коллеги предлагали с точки зрения Калининграда станцевать в аэропорту этот танец. Я, конечно, не сильный танцор, поэтому отказался. Но мне на полном серьезе говорила одна промо-компания: «Это будет очень здорово, там 43 млн просмотров, и если вы станцуете, Андрей Викторович, это будет заметно». Я не сомневаюсь, что это будет заметно. Правда, непонятно с какой стороны… Хорошо ли для региона это, я не знаю. Но то, что это заметят – возможно. Я отказался, и считаю, что не прогадал. Потому что нестандартные механизмы продвижения должны быть, но должны быть не совсем нестандартными, все-таки нужен разумный баланс, - сказал Андрей Ермак.

При этом министр отметил, что видеоролик с Петром I, рекламирующий Калининградскую область, в социальных сетях посмотрело больше 3,1 миллиона человек.