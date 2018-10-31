2018-10-31T20:55:10+03:00
Туризм

В Калининградской области в 2019 году ждут 1,7 млн туристов

Власти хотят не опускаться ниже планки нынешнего удачного года
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области в 2019 году ждут 1,7 млн туристов: отечественных и иностранных. Об этом на заседании совета по туризму в среду 31 октября рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Он сообщил, что предусмотренный бюджет на туризм на 2019 год – 93 млн рублей.

- Это бюджет не большой. Если брать весь бюджет по Калининградской области, это 0,1 процента от всего бюджета области! – сказал Андрей Ермак. – На 2019 год прогноз – 1 миллион 700 тысяч туристов. Будущий год мы можем сделать ничуть не хуже, чем нынешний. И тут у нас две есть истории. Первое - это электронные визы с 1 июля 2019 года. Второе – это серьезный план культурных и массовых мероприятий, которые начинаются с самого Нового года. Много мероприятий и в части делового туризма: конференции, форумы… В 2019, 2020 году и дальше мы хотим только улучшать, а не ухудшать показатели 2018 года.

По данным на 1 сентября Калининградскую область с начала года посетило более 1 млн человек – в том числе благодаря ЧМ-2018 и хорошей погоде. Власти рассчитывают на цифру 1,5 млн туристов к концу 2018 года.

Министр Ермак отметил, что власти решили итоги футбольного сезона-2018 зафиксировать как новую точу отсчета, новый старт.

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