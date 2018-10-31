2018-10-31T21:27:22+03:00
Общество

Стало известно, сколько болельщики платили за квартиры в Калининграде в дни ЧМ-2018

В дни мундиаля в городе сдали 8200 квартир через Airbnb
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Власти продолжают подводить итоги чемпионата мира по футболу, игры которого отгремели и в Калининграде. На прошедшем в среду 31 октября совете по туризму, озвучили цифру в 260 тысяч туристов, приехавших в регион на матчи (130 тысяч болельщиков побывали непосредственно на стадионе). Приезжие останавливались не только в отелях, но и в квартирах, которые они бронировали через Airbnb. И тут есть официальная статистика, которую озвучил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

- 8200 предложений по сдаче частного жилья в городе было забронировано во время проведения чемпионата мира. Средняя продолжительность размещения – 2,5 ночи. Средняя цена бронирования – 39 долларов, - сказал министр. – Сюда не входит Booking и предложения квартир, не попавшие в системы бронирования.

В числе стран, из которых в Калининград приезжали туристы отметили лидеров: Россия, США, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, Хорватия, Австралия, Польша, Бельгия.

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