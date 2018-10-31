Кинофестиваль «Край света» пройдет в Калининграде в марте, в дни школьных каникул

СЕГОДНЯ 22:11 2018-10-31T22:12:23+03:00

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Кинофестиваль «Край света» пройдет в Калининграде в марте 2019 года и будет, отчасти, рассчитан на детей. Об этом журналистам рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

- В марте, в дни детских каникул, между третьей и четвертой четвертью, проведение фестиваля, где есть большая секция, касающаяся детей и детского кино, это очень интересно. Специально, чтоб дети с родителями могли прийти на фестиваль. Его формат нестандартный. Это не просто просмотр фильмов, а серия мастер-классов, студии. Одна из площадок фестиваля будет на улице Левитана. Фестиваль этот очень большой и дорогой, - рассказал Андрей Ермак.

Отметим, ранее стало известно, что фестиваль «Край света», запланированный на осень-2018, в Калининграде не состоится.

- «Край света» мы немножечко перенесем по времени. Он будет у нас не в ноябре этого года, а в марте следующего, – говорил губернатор Антон Алиханов.

Организаторы хотели объединить несколько площадок, задействовать кинотеатр «Заря», Кафедральный собор, может быть драмтеатр.