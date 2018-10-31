2018-10-31T22:34:00+03:00
Общество

Часть улицы Баранова в Калининграде откроют к выходным

Там заканчивают укладывать плитку и благоустраивать территорию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининграде завершается благоустройство первой очереди улицы Профессора Баранова. Пешеходное движение на уже отремонтированном участке планируют открыть к ближайшим выходным. Также откроют проход через арку Центрального рынка со стороны рыбных рядов.

Об этом рассказал зампредседателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман. На части улицы заканчивается укладка клинкерной плитки.

Реконструкцию первой части улицы до пересечения с улицей Партизанской планируют завершить в течение ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также в ближайшее время планируется открыть арку со стороны молочных рядов.

- Собственник должен привести в порядок фасад зданий, которые выходят на отремонтированный участок улицы Баранова, – сказал Гольдман. – После окончательного завершения реконструкции первой части, она будет передана городу для дальнейшей эксплуатации. Парковочные места есть, здесь будет ограниченное движение для подвоза продукции в определенное время.

Длина первой пешеходной части – порядка 400 метров. Вся общая протяженность благоустраиваемой улицы Баранова от Горького до Пролетарской – более 1 км. Там планируют высадить 100 лип, сейчас проводится обустройство подпорных стенок, клумб и фонарей.

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