В поликлинике Балтийска впервые начал прием врач-кардиолог

СЕГОДНЯ 22:45 2018-10-31T22:45:46+03:00

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Пациентов поликлиники Балтийска впервые начал принимать врач-кардиолог. Молодой специалист Алина Васильева пришла на работу в амбулаторно-поликлиническое отделение Балтийской больницы после медвуза по направлению регионального минздрава. Прием ведется с сентября. В день к врачу приходят порядка 30 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на завполиклиникой Оксану Сухоносову, врачей-кардиологов не было ни в стационаре, ни на амбулаторном приеме на протяжении многих лет. Пациентов приходилось направлять на консультации в областную больницу либо в кардиоцентр в поселке Родники.

Сегодня же очереди сократились, часть пациентов попадает к кардиологу в Балтийске от терапевта буквально через несколько дней, в острых случаях – сразу после терапевтического приема.

В больницах и поликлиниках региона ждут еще врачей первичного звена – участковых терапевтов и педиатров, а также офтальмологов, оториноларингологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой помощи.