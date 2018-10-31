2018-10-31T23:16:04+03:00
Общество

В Калининграде с 1 ноября автобусы станут ходить еще реже

Это связано с переходом на зимнее расписание
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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Общественный транспорт Калининграда переходит на зимнее расписание и случится это почему-то 1 ноября. По информации дорожно-транспортного управления мэрии именно с четверга на некоторых городских маршрутах увеличится интервал движения.

Еще одна причина нововведений – изменения в приказе минтранса РФ, касающиеся рабочего времени и времени отдыха водителей.

Для автобусов, следующих по маршрутам №№ 12, 30, 40, у которых одним из конечных остановочных пунктов является «ул. П. Морозова», предусмотрена постоянная обязательная 15-минутная остановка в районе этой конечной.

На 1-2 минуты увеличится интервал движения на маршрутах № 4, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 48 и на всех маршрутах, обслуживаемых автобусами малого класса.

Время отправления автобусов с конечных остановочных пунктов после 20.00 станет фиксированным.

Подробно о расписании – на go2bus.ru и по тел. 33-88-68.

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