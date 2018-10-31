Гендиректор Корпорации развития: Мы тратим прорву денег, но все это инвестиции

СЕГОДНЯ 23:17 2018-10-31T23:21:47+03:00

По словам Андрея Толмачева, бюджет не тратится на содержание его сотрудников, так как оно генерируется из доходов корпорации

Изменить размер текста: A A

В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев объяснил, куда его организация тратит деньги.

- Это действительно прорва денег, - признался Толмачев, - но эти деньги инвестировались в инфраструктурное развитие региона, это инвестиции, которые шли на покупку земельных участков, на их формирование, это деньги, которые шли на прямую инфраструктуру: и подключение к электросетям, и технологическое присоединение, которое мы оплатили. Могу сказать, что деньги инвестировались.

Что касается денег, которые Корпорация «проедает», то тут Толмачев снова заявил, что дела обстоят не совсем так.

- Это не совсем корректно, потому что по этому году корпорация показала, что нет необходимости в нашем обеспечении, так как мы его генерируем из наших доходов, - добавил гендиректор структуры.

Также Толмачев заявил, что чистоту земельных и имущественных отношений Корпорации развития контролируют и региональные и федеральные ведомства, включая силовиков.