2018-10-31T23:21:47+03:00
Экономика

Гендиректор Корпорации развития: Мы тратим прорву денег, но все это инвестиции

По словам Андрея Толмачева, бюджет не тратится на содержание его сотрудников, так как оно генерируется из доходов корпорации
Иван МАРКОВ
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Андрей ТолмачевАндрей ТолмачевФото: Иван МАРКОВ
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В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев объяснил, куда его организация тратит деньги.

- Это действительно прорва денег, - признался Толмачев, - но эти деньги инвестировались в инфраструктурное развитие региона, это инвестиции, которые шли на покупку земельных участков, на их формирование, это деньги, которые шли на прямую инфраструктуру: и подключение к электросетям, и технологическое присоединение, которое мы оплатили. Могу сказать, что деньги инвестировались.

Что касается денег, которые Корпорация «проедает», то тут Толмачев снова заявил, что дела обстоят не совсем так.

- Это не совсем корректно, потому что по этому году корпорация показала, что нет необходимости в нашем обеспечении, так как мы его генерируем из наших доходов, - добавил гендиректор структуры.

Также Толмачев заявил, что чистоту земельных и имущественных отношений Корпорации развития контролируют и региональные и федеральные ведомства, включая силовиков.

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