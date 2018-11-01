Пельмени и подогрев сидений: Андрей Толмачев рассказал, какие производства могут появиться на территории Калининградской области

СЕГОДНЯ 00:10 2018-11-01T00:28:49+03:00

Пока в Калининграде монополия на производство пельменей у курсантов с Крузенштерна Фото: пресс-служба БГА РФ

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В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев рассказал, какие производства могут появиться с регионе в ближайшем будущем.

- Меня просили не называть, но такие проекты на самом деле есть, - издалека начал Толмачев. – По линии пищевых производств это пищевые добавки, сейчас даже один проект обсуждается по поводу завода пельменей.

Порадуют калининградцев, по словам Толмачева, не только рабочие места на пищевых производствах.

- У нас есть интересный проект, который хочет локализоваться на территории Калининградской области – это проект по инновационному материалу, через который можно подогревать определенные помещения, сиденья и так далее, - добавил чиновник. - Это интересная технология, которой в России в настоящее время нет. Она как опытный образец только в Германии реализована.

Также директор Корпорации развития заявил об очередном заводе по производству древесных пеллетов. Правда, Толмачев тут же добавил, что результат будет только тогда, когда будет перерезана лента на открытии предприятий.