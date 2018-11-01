Толмачев: Айтишники очень хотят в нашу IT-деревню

СЕГОДНЯ 00:49 2018-11-01T00:49:06+03:00

По словам гендиректора Корпорации развития Калинингралской области, одна из компаний собирается перевезти в Светлогорск 200 своих сотрудников

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В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев рассказал, как появилась идея с IT-деревней в Светлогорске.

- Андрей, скажите, хотят айтишники к нам сюда ехать-то? В деревню-то? – спросила ведущая.

- Очень хотят, - ответил Толмачев.

- Или просто дали такое поручение – создать деревню? – уточнила ведущая.

- Ничего не давали, - отреагировал чиновник. - Мы, когда занимались в Светлогорске, хотели понять, что можно сделать с точки зрения диверсификации той экономики, которая есть. Почему мы об этом задумались? Режим курорта – это понятная здравница и санаторий, а вот вторая история непонятная, потому что в соответствии с курортом запрещена промышленная деятельность на этой территории. Нам либо надо выбирать стратегию по реновации инфраструктурной курортной базы и создавать конкурентоспособный комплекс ежегодного обслуживания, либо придумывать какую-то другую возможную сферу деятельности. Ничего другого, кроме информационных технологий, нам не придумалось. Нам придумалось, а они вдруг захотели.

По словам Толмачева, компания BFT уже готова перевезти в Светлогорск 200 своих сотрудников.