Андрей Толмачев: Перед Корпорацией развития стоит задача - понять, кто мы

СЕГОДНЯ 01:19 2018-11-01T01:27:51+03:00

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В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев заявил, что у него есть много вопросов к деятельности Корпорации развития туризма, так как те проекты, которые начала реализовывать корпорация, «являются тяжелыми». Что же касается задач своей организации, то Толмачев заявил следующее:

- У нас сегодня задача стоит, понять кто мы, что мы будем делать, какие функции и задачи реализовывать, - заявил чиновник. - Мне видится, что мы должны реализовывать функции не только промышленной истории, но и истории туристической. Будет ли ограничено участие корпорации только проектами на Рыбной деревне, или мы увидим себя в логике музейного квартала, либо мы входим в логику взаимоотношений в той деятельности, концепцию которой разрабатывает КБ «Стрелка», к примеру, покажет время. Также я не отказываюсь от того, что важными остаются работа с фронт-офисом, формирование благоприятного инновационного климата и работа с административными барьерами.

Что же касается проекта «Сердце города», о частичной реализации которого еще не так давно говорил, к примеру, вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман, то его в планах Корпорации, по словам Толмачева, нет.