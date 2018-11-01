Домом пожарных на Литовском валу в Калининграде заинтересовался инвестор

СЕГОДНЯ 01:40 2018-11-01T01:41:59+03:00

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Несколько дней назад после оперативного совещания правительства области стало известно, что дом №57-59б на Литовском валу, который также называют домом пожарных, передают Корпорации развития Калининградской области. В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ее гендиректор Андрей Толмачев заявил, что у его организации пока нет проблем с нынешним местоположением, однако «есть идеи, как можно было бы привести это здание в хорошее состояние».

- При всем том, что здание является частью входной группы Калининграда, и хотелось, чтобы оно выглядело красиво, а в нем было бы комфортно. К нам обратился заинтересованный инвестор, который предложил концепцию использования помещений этого здания.

- Концепция держится в тайне? – переспросила ведущая.

- Мы сторонники того, чтобы собрать все имеющиеся идеи, поэтому будем открыты к предложениям других концепций. После будем с коллегами и горожанами выбирать, какая наиболее удобна и возможна к реализации в нашем городе. На данном этапе не стал бы озвучивать ту первую идею, которая к нам поступила. Заинтересованность есть, это уже хорошо. У нас есть задача сделать город красивым и функциональным, в плане того здания, которое в данный момент разрушается.