Гендиректор Корпорации развития Калининградской области рассказал, что появится во второй очереди Рыбной деревни

СЕГОДНЯ 02:05 2018-11-01T02:06:14+03:00

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В среду в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев рассказал, что появится во второй очереди Рыбной деревни.

— Сейчас могу сказать точно, что будет построен многофункциональный комплекс, в котором Корпорация будет иметь определенный объем коммерческих площадей, - заявил Толмачев. - Ими будем оперировать. Также в этом комплексе, с учетом развития музейного квартала, появится музей современного искусства. 22 ноября в Историко-художественном музее состоится презентация концепции этого музея. Очень хотелось, чтобы наш город имел как можно больше культурных пространств, где можно было бы провести время. Над этой концепцией сейчас работают местные архитекторы, и местные бизнесмены, инвесторы в эту историю вкладываются. Инвестор Рустам Алиев.

Срок реализации проекта, по словам Толмачева, май 2022 года.

- Есть мнение и желание, чтобы эти работы завершить как можно раньше. Думаю, что активная фаза стройки на площадке начнется в следующем году, - добавил чиновник.