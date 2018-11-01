Под Полесском сгорела частная баня

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-01T08:31:51+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В минувшую среду 31 октября, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Полесского района.

На часах было 14:21, когда поступило сообщение о пожаре в возгорании в поселке Дальнем.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области горела кирпичная частная баня.

Спасатели подоспели вовремя, однако строение с помывочной и парилкой выгорело полностью.

В ликвидации пожара принимали участие пожарные расчеты двух местных пожарно-спасательных частей.