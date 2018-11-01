Под Полесском сгорела частная баня
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувшую среду 31 октября, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Полесского района.
На часах было 14:21, когда поступило сообщение о пожаре в возгорании в поселке Дальнем.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области горела кирпичная частная баня.
Спасатели подоспели вовремя, однако строение с помывочной и парилкой выгорело полностью.
В ликвидации пожара принимали участие пожарные расчеты двух местных пожарно-спасательных частей.