В Калининграде в садовом товариществе нашли 6 снарядов времен войны
Боеприпасы вывезли для уничтожения
.Фото: из архива «КП»
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За прошедшие сутки в Калининградской области было обнаружено более десятка боеприпасов, которые остались в земле со времен Великой Отечественной войны.
Так, в садовом товариществе «Железнодорожник» в Калининграде нашли 6 взрывоопасных предметов. Это один 76-мм артиллерийский снаряд, два фаустпатрона и два заряда к ним, одна ручная осколочная граната.
А в поселке Куликово Зеленоградского района обнаружили 4 минометные мины и два артиллерийских снаряда.
Все боеприпасы были вывезены для уничтожения.