2018-11-01T08:41:14+03:00
Происшествия

В Калининграде в садовом товариществе нашли 6 снарядов времен войны

Боеприпасы вывезли для уничтожения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: из архива «КП»
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За прошедшие сутки в Калининградской области было обнаружено более десятка боеприпасов, которые остались в земле со времен Великой Отечественной войны.

Так, в садовом товариществе «Железнодорожник» в Калининграде нашли 6 взрывоопасных предметов. Это один 76-мм артиллерийский снаряд, два фаустпатрона и два заряда к ним, одна ручная осколочная граната.

А в поселке Куликово Зеленоградского района обнаружили 4 минометные мины и два артиллерийских снаряда.

Все боеприпасы были вывезены для уничтожения.

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