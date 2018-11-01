Спортсмен из Калининграда выиграл международный турнир по стендовой стрельбе
Соревнования проводились в Литве
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Вильнюс принял полсотни специалистов по стендовой стрельбе из Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии, Белоруссии и России.
Нашу страну представили спортсмены из Калининграда. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, максимального результата добился Григорий Карагадян, став третьим в основном турнире и первым в финале.
В этом сезоне калининградские представители стендовой стрельбы завоевывали награды и других международных состязаний. В Польше наша сборная заняла I место в общекомандном зачете «Кубка осени».
Григорий Карагадян – чемпион России и неоднократный призер зарубежных соревнований.