Спортсмен из Калининграда выиграл международный турнир по стендовой стрельбе

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-01T10:01:58+03:00

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Вильнюс принял полсотни специалистов по стендовой стрельбе из Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии, Белоруссии и России.

Нашу страну представили спортсмены из Калининграда. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, максимального результата добился Григорий Карагадян, став третьим в основном турнире и первым в финале.

В этом сезоне калининградские представители стендовой стрельбы завоевывали награды и других международных состязаний. В Польше наша сборная заняла I место в общекомандном зачете «Кубка осени».

Григорий Карагадян – чемпион России и неоднократный призер зарубежных соревнований.