2018-11-01T10:13:43+03:00
Общество

Калининградский фонд «Берег надежды» получит больше 3 млн рублей на занятия с детьми-инвалидами

Проект «Цветы жизни» победил в конкурсном отборе Фонда президентских грантов
Александр КАТЕРУША
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Исполнительный директор «Берега надежды» Елена Радзивилюк (слева).Исполнительный директор «Берега надежды» Елена Радзивилюк (слева).Фото: Александр КАТЕРУША
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Проект фонда «Берег надежды» «Цветы жизни» стал победителем конкурсного отбора Фонда президентских грантов. Как сообщает пресс-служба Фонда, на реализацию проекта «Берегу надежды» предоставят 2.6 млн рублей. При этом софинансирование за счет благотворителей составит более 403 тысяч рублей. Общая сумма расходов – больше 3 миллионов рублей.

Проект из Калининграда был отмечен экспертами из почти десяти тысяч инициатив, представленных на конкурс.

- Наши дети-участники проекта просто счастливы — ведь это означает, что наши специальные курсы для ребят с ограниченными физическими возможностями будут работать и в 2019 году! – говорит исполнительный директор «Берега надежды» Елена Радзивилюк.

В Калининградской области более 3000 детей-инвалидов, большая часть из которых — дети с заболеванием ДЦП и другими неврологическими нарушениями. Проект «Цветы жизни» представляет собой обучение различных профилей и форматов, во время которого с детьми занимаются лучшие творческие преподаватели Калининграда.

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