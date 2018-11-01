В поезде Калининград-Москва обнаружили крупную партию янтаря и сигарет

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-01T10:31:24+03:00

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В Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря, который пытались вывезти поездом «Калининград-Москва». В ходе таможенного контроля кладового помещения почтового вагона был обнаружен спрятанный янтарь различной формы общим весом 63,75 кг, а также 9920 пачек сигарет предположительно белорусского производства.

Эксперты сказали, что стоимость янтаря составляет более 4,5 млн рублей.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что в отношении проводника-электромеханика почтового вагона возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом.

По результатам экспертизы обнаруженных сигарет будет рассмотрен вопрос о возбуждении также уголовного дела за контрабанду.